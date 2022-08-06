Ольгинскую набережную затопило в Пскове
В Пскове возле Ольгинского моста на набережной прорвало канализационный люк. Как сообщается в группе «Инцидент Псков», сейчас вода быстро затапливает всю набережную.
Ранее сообщалось, что 6 августа с 14:00 до 17:00 в Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра. В этот период времени порывы ветра могут достигать от 16 до 21 метров в секунду, местами в регионе пройдут ливни.
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