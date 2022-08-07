Электроснабжение на большей части Псковской области восстановят к обеду 7 августа

09:00, 07 августа 2022, ПАИ

Электроснабжение в большинстве населенных пунктов Псковской области, оставшихся без света после вчерашней непогоды, восстановят до 14:00 7 августа, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Работы продолжались и ночью. Перебои в электроснабжении важных социальных объектов в настоящее время отсутствуют», – заявил Михаил Ведерников.

«Энергетики оперативно восстановили энергоснабжение порядка 2,7 тысяч человек», – сообщил губернатор.

По его словам, больше всего отключений электроэнергии зафиксировано в Плюсском, Пустошкинском и Струго-Красненском районах.

7 августа из-за сильного ветра и ливня, обрушившегося на Псковскую область, в ряде муниципалитетов зафиксировано отключение электроэнергии.

По состоянию на 00:00 7 августа без электроснабжения оставались порядка двух тысяч жителей.