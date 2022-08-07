Ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19 в Псковской области обсудят 8 августа

12:30, 07 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников планирует провести рабочее совещание с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко и с руководителем Управления Роспотребнадзора по Псковской области Еленой Припутенко, сообщил советник губернатора Антон Сергеев в своём личном Telegram-канале.

На встрече планируют обсудить текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. 5 августа в регионе зафиксировано 66 новых случаев заражения коронавирусом, таких показателей заболеваемости в Псковской области не было с апреля 2022 года.

«Заболеваемость пошла вверх как у нас в регионе, так и по стране. Так, в России впервые с апреля выявили более 100 тысяч случаев ковида за неделю», — отметил Антон Сергеев.

На прошлой неделе губернатор уже проводил рабочую встречу с Мариной Гаращенко и Еленой Припутенко. Они обсудили уровень коллективного иммунитета в регионе, сроки поступления назальной вакцины и «Спутника V», необходимость вакцинации подростков. Также на совещании озвучили, что в регионе могут вернуть обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.