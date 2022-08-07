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Общество

В «Лесопилке» рассказали о состоянии щенка, выброшенного из окна многоэтажки

«Красавица, умница, почти спортсменка... нужно немного усилий, чтобы исправить то, что натворили предыдущие хозяева и Акулина засверкает всеми гранями своего происхождения», — рассказали сотрудники приюта в группе «Лесопилки» в соцсети «ВКонтакте».

Акулина уже посетила ветеринара в обновлённой ветеринарной клинике. Сегодня сотрудники приюта везут её на повторный рентген, чтобы узнать, как продвигается заживление сломанной лапы. Как отметила руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова, при ходьбе малышка уже пользуется всеми лапками. Но ходить ей пока что тяжело, так как лапки выгнуты в суставах.

«Огромное спасибо всем, кто помогает щенку привести здоровье в порядок. Огромное спасибо Сан Санычу. Наш прием в обновлённой клинике был подарком приюту и Акулинке. Мы все обязательно поможем Акулине стать здоровой!» — отмечают в группе приюта.

Напомним, 27 июля в Пскове мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил надоевшего ему щенка из окна многоэтажки. Пскович сделал это из-за того, что щенок лаял и скулил, чем ему надоел. В результате падения щенок получил двойной перелом лапы.

Если вы хотите помочь приюту или взять пострадавшего щенка к себе домой, обращайтесь в группу «Зоозащита. Им нужна наша помощь! Г. Псков» в соцсети «ВКонтакте», либо по телефону 8-911-362-31-25 (Вера Короткова).

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