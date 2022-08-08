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Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП на Рижском проспекте

Фото с места происшествия

По предварительным данным, водитель автомобиля SEAT Allhambra, проехав на красный свет светофора, протаранил автомобиль LADA Priora, в котором находилось два человека.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля LADA Priora, госпитализированы в медучреждение. 

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

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