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Происшествия

54 человека погибли при пожарах в Псковской области за семь месяцев

С января по июль 2022 года в Псковской области зарегистрировано 2 659 пожаров. В них погибли 54 человека, травмы получили 25 человек. Из числа погибших людей 25 – люди пенсионного возраста, 18 – лица без определённого рода деятельности, 5 – рабочие, 6 – инвалиды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За семь месяцев пожары уничтожили 228 строений, 13 единиц автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 295 млн 386 тысяч рублей. При пожарах спасено 287 человек, материальные ценности на сумму 40 млн 460 тысяч рублей, 632 строения, 15 единиц автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём (2 219 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (192), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (122), поджоги (70), происшествия на транспорте (37), иные причины (19).

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