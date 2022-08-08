Наталья Спиридонова: Досадно, что не хватило трёх сантиметров до мастера спорта международного класса
Серебряный призёр чемпионата России Наталья Спиридонова рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, что ей досадно от нехватки трёх сантиметров до мастера спорта международного класса.
«Конкуренция у нас на каждом страте высокая, такая же, как и на соренованиях международного уровня. Я довольна прошедшим стартом, но есть осадок, что не хватило трёх сантиметров до мастера международного класса», — прокомментировала своё выступление в Чебоксарах спортсменка.
Тренер спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Екатерина Алексеева отметила, что проиграть трёхкратной чемпионке мира, чемпионке Олимпиады в Токио Марии Ласицкене не стыдно, и добавила, что были моменты, когда псковская спортсменка лидировала.
Напомним, что 3 августа Наталья Спиридонова стала второй в прыжках в высоту на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах, уступив только Марии Ласицкене, которая взяла высоту 2 метра.
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Наталья Спиридонова: Досадно, что не хватило трёх сантиметров до мастера спорта международного класса