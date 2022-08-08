Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

РЖД: Погрузка в Псковской области за семь месяцев 2022 года выросла на 19%

Фото: РЖД

По оперативной информации, с января по июль 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области составила 303,4 тысячи тонн различных грузов, что на 19% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообищили в пресс-службе компании.

Так, за семь месяцев текущего года было погружено 107, 2 тысячи тонн строительных грузов (+6,2%), 73,5 тысячи тонн нефти и нефтяных продуктов (увеличение погрузки более чем в восемь раз), 28 тысяч тонн сборных грузов (рост почти в полтора раза), 25 тысяч тонн лома черных металлов (+23,4%) и 9,3 тысячи тонн зерна (+10,9%).

В июле 2022 года погрузка в Псковской области составила 44,3 тысячи тонн (+1,2% к июлю 2021 года).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

08 августа 2022

Ветераны Псковского филиала Академии ФСИН России обратились с напутственными словами к первокурсникам
08 августа 2022

ЦБ РФ понизил курс доллара на 9 августа до 60,32 рубля
08 августа 2022

Лучших футболистов среди первокурсников отобрали в Псковском филиале Академии ФСИН России
08 августа 2022

Более 500 раз пытались пронести запрещенные предметы в здания судов Псковской области за первое полугодие 2022 года

08 августа 2022

Псковичи могут сыграть в онлайн-квест «Играем с Пушкиным!»

08 августа 2022

РЖД: Погрузка в Псковской области за семь месяцев 2022 года выросла на 19%
08 августа 2022

Константин Могилевский рассказал о проектах РИО и фонда «История Отечества» в Псковской области
08 августа 2022

Константин Могилевский встретится с участниками Исторической школы, которая открывается в Печорах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...