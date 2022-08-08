РЖД: Погрузка в Псковской области за семь месяцев 2022 года выросла на 19%

16:06, 08 августа 2022, ПАИ

По оперативной информации, с января по июль 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области составила 303,4 тысячи тонн различных грузов, что на 19% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообищили в пресс-службе компании.

Так, за семь месяцев текущего года было погружено 107, 2 тысячи тонн строительных грузов (+6,2%), 73,5 тысячи тонн нефти и нефтяных продуктов (увеличение погрузки более чем в восемь раз), 28 тысяч тонн сборных грузов (рост почти в полтора раза), 25 тысяч тонн лома черных металлов (+23,4%) и 9,3 тысячи тонн зерна (+10,9%).

В июле 2022 года погрузка в Псковской области составила 44,3 тысячи тонн (+1,2% к июлю 2021 года).