Специалисты сохранили псковский храм, исправив ошибки 100-летней давности

17:11, 08 августа 2022, ПАИ

Появление трещины на стене церкви - вероятно, последствие ошибки, допущенной при проведении ремонта в первой трети ХХ века. Об этом Псковском агентству информации сообщила заместитель директора – начальник Службы управления объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО НПЦ по охране памятников, действительный член ИКОМОС Мария Лисенкова.

Предыдущие работы проводились на памятнике ориентировочно 100 лет назад, такой вывод сделали специалисты по завершении противоаварийных работ. Весной этого года из-за появления трещины на стене юго-западного угла церкви было принято решение о проведении срочных противоаварийных работ. Это позволило в дальнейшем выполнить полномасштабные исследования и реставрацию.

Мария Лисенкова рассказала, что 100 лет назад рабочие могли неправильно установить деревянную опору, держащую свод храма. Из-за этого распределение нагрузки шло неправильно, что и спровоцировало появление трещины.

Также она отметила, что главный принцип реставрации храма, как и любого другого памятника, заключается в использовании технологий, соответствующих принятым методикам реставрации и присущих конкретным временным периодам. По словам специалиста, в работах использовали только известковый раствор, так как цементный недопустимо использовать из-за несовместимости с камнем, из которого построена церковь.

«Историзм технологий заключается не только в их сути, но и применении. Существовали ли на тот период штукатурные полутерки или другие приспособления механизации труда? Несомненно, это плоды в большей степени именно ручного труда», - пересказала разговор с рабочими Мария Лисенкова. Тонкослойная обмазка стен по бутовым и кирпичным кладкам веками выполнялась «под рукавицу», вручную.