63 млн рублей получит Псковская область на развитие сельских территорий

18:06, 08 августа 2022, ПАИ

Правительство РФ дополнительно направит Псковской области более 63 млн рублей из федерального бюджета для реализации проекта по комплексному развитию сельских территорий. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Средства направят на организацию работы в рамках первого этапа двухлетнего проекта по модернизации инфраструктуры поселков Плюсса и Заплюсье, села Ляды Плюсского района. Здесь планируется построить очистные сооружения (в Плюссе и Заплюсье), капитально отремонтировать «Центр развития ребенка - детский сад», Плюсскую центральную районную библиотеку, а также возвести в Лядах Центр культурного развития.

«Такая работа будет продолжена и в других субъектах Российской Федерации, чтобы людям, живущим в сельской местности, были доступны все необходимые услуги», - отметил Михаил Мишустин.

Данная работа ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Отметим, что общий объем дополнительного финансирования со стороны федерального центра составил более 367 млн рублей. Помимо Псковской области, поддержку получили Карачаево-Черкесская Республика, Якутия, Ростовская, Рязанская и Самарская области. Решение повысит доступность качественной социальной и инженерной инфраструктуры для 16 тысяч жителей в 14 населенных пунктах.