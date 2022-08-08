Поисковики «Вахты памяти – 2022» обнаружили фрагменты кабины военного самолёта ИЛ-2

20:27, 08 августа 2022, ПАИ

7 августа в Невельском районе Псковской области, во время проведения молодежной патриотической «Вахты памяти – 2022» поисковики извлекли из болота фрагменты кабины самолёта ИЛ-2 времён Второй мировой войны. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Бронированную капсулу кабины самолета группа 30 поисковиков протащила по непроходимому болоту и лесу почти два километра. Далее погрузили на автомобиль ГАЗ-66 и доставили к месту расположения лагеря, где организовали экспозицию для всех участников и гостей «Вахты памяти».

Далее поисковики попытаются установить судьбу экипажа.