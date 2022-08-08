Поисковики «Вахты памяти – 2022» обнаружили фрагменты кабины военного самолёта ИЛ-2
7 августа в Невельском районе Псковской области, во время проведения молодежной патриотической «Вахты памяти – 2022» поисковики извлекли из болота фрагменты кабины самолёта ИЛ-2 времён Второй мировой войны. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».
Бронированную капсулу кабины самолета группа 30 поисковиков протащила по непроходимому болоту и лесу почти два километра. Далее погрузили на автомобиль ГАЗ-66 и доставили к месту расположения лагеря, где организовали экспозицию для всех участников и гостей «Вахты памяти».
Далее поисковики попытаются установить судьбу экипажа.
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