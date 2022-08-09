В Псковской области за полгода приставы наказали 160 неплательщиков алиментов

09:34, 09 августа 2022, ПАИ

С начала 2022 года в Псковской области судебными приставами к административной ответственности привлечено 160 жителей региона, которые уклоняются от уплаты алиментов на содержание своих детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Так, один из неплательщиков - 31-летний житель Псковской области. В отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по городу Пскову и Псковскому району находится исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по алиментам на содержание 4-летнего сына. Мужчина участия в жизни ребенка не принимал, алименты – не платил.

Таким образом, неплательщика привлекли к административной ответственности. Ему назначили наказание в виде 40 часов обязательных работ. Если после этого наказания мужчина не примет мер по оплате задолженности, то его привлекут к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 157 УК РФ.