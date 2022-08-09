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Общество

Более 12 тысяч пачек сигарет изъяли таможенники в Порхове

12 271 пачку сигарет и 62,5 литра алкоголя без обязательных акцизных марок РФ изъяли сотрудники полиции в Порхове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В двух торговых павильонах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, сотрудники таможни на прилавках и в складских помещениях обнаружили табачные изделия, произведенные в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане. На всех табачных изделиях отсутствовали акцизные марки Российской Федерации. Предварительная стоимость сигарет превышает 1 млн 350 тысяч рублей.

Кроме того, предприниматели торговали и алкоголем. На части реализуемой продукции также зафиксировано отсутствие акцизных марок Российской Федерации, на другой части имеются недействительные акцизные марки.

Табачная и алкогольная продукция изъята из торгового оборота. Рассматривается вопрос о привлечении предпринимателей к уголовной ответственности, добавили в ведомстве.

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