Реконструкцию конного похода обсуждают в медиацентре ПАИ
9 августа в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвящённая исторической реконструкции конного похода Александра Невского «Александрова дорога» и фестивалю-реконструкции «Ледовое побоище».
О том, как завершится конный поход в Псковской области и что ждать псковичам от этого мероприятия, расскажут председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, исполнительный продюсер «Александрова дорога» Алина Медведева и исполняющий обязанности директора областного центра народного творчества Александр Бойчук.
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