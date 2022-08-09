Реконструкцию конного похода обсуждают в медиацентре ПАИ

12:05, 09 августа 2022, ПАИ

9 августа в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвящённая исторической реконструкции конного похода Александра Невского «Александрова дорога» и фестивалю-реконструкции «Ледовое побоище».

О том, как завершится конный поход в Псковской области и что ждать псковичам от этого мероприятия, расскажут председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, исполнительный продюсер «Александрова дорога» Алина Медведева и исполняющий обязанности директора областного центра народного творчества Александр Бойчук.