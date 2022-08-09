Сергей Кириенко находится с рабочим визитом в Псковской области
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко с рабочим визитом находится в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном они посетили мемориал в Самолве.
Напомним, ранее Сергей Кириенко посещал Псковскую область во время празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 4 июня.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Александр Голышев — о шефстве над Бериславским районом: В традициях помогать тем, кому труднее
Псковские единороссы хотят распространить партийные проекты на территорию Бериславского района Херсонщины
Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией
Александр Малькевич рассказал о помощи Псковской области Бериславскому району Херсонщины
В Псковской области простились с двумя военными, погибшими на Украине