Сергей Кириенко находится с рабочим визитом в Псковской области

12:16, 09 августа 2022, ПАИ

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко с рабочим визитом находится в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном они посетили мемориал в Самолве.

Напомним, ранее Сергей Кириенко посещал Псковскую область во время празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 4 июня.