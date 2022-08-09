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Политика

Сергей Кириенко находится с рабочим визитом в Псковской области

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко с рабочим визитом находится в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном они посетили мемориал в Самолве.

Напомним, ранее Сергей Кириенко посещал Псковскую область во время празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 4 июня.

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