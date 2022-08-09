Символично, что поход «Александрова дорога» завершится в Самолве - организаторы
Символично, что историческая реконструкция конного похода Александра Невского «Александрова дорога» завершится в деревне Самолва Гдовского района. Такое мнение высказала исполнительный продюсер мероприятия Алина Медведева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 9 августа.
По словам Алины Медведевой, дружина реконструкторов посетила уже пять городов, где в рамках похода прошли фестивали с концертной программой. Их посетили порядка 15 тысяч человек. Финальная точка - Псковская область. Планируется, что реконструкторы также покажут «большое конное шоу».
Алина Медведева поблагодарила власти региона за гостеприимство. «Мы надеемся на Псков, верим, что много зрителей соберем. Символично, что поход завершится в Самолве», - сказала она.
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