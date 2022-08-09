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Общество

Подробности фестиваля «Ледовое побоище» раскрыли организаторы

Подробности о фестивале-реконструкции «Ледовое побоище», который состоится одновременно с финалом исторической реконструкции «Александрова дорога» в деревне Самолва Гдовского района 20 августа, рассказал организатор, и. о. директора областного центра народного творчества Александр Бойчук на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 9 августа.

По словам Александра Бойчука, деревня Самолва привлекает сегодня большое количество реконструкторов. Он назвал это место уникальным.

Александр Бойчук также отметил, что организаторы приложили больше усилия, чтобы «у воинов были антагонисты». «Приедут ребята, которые реконструируют ливонских и тевтонских воинов. Будет разношёрстное войско, будет чудское наёмное войско. Всё будет близко к историческому аналогу», — отметил Александр Бойчук.

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