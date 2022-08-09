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Общество

Фальшивые деньги обнаружили в финучреждении Пскова

Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в финансовом учреждении Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, она поступила вместе с выручкой из алкогольного магазина, расположенного в городе Новоржеве. Обстоятельства произошедшего выясняются. По данному факту проводится проверка.

При выявлении фальшивой купюры полиция Псковской области просит псковичей запомнить, при каких обстоятельствах она была получена. Далее следует немедленно обратиться в полицию. Сотрудники полиции предупреждают, что категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк. В этом случае человек, сдающий купюру, тоже совершает сбыт фальшивки и будет привлечён к уголовной ответственности.

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