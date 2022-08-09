С 1 января крупные IT-компании будут обязаны соблюдать закон о «приземлении»

16:24, 09 августа 2022, ПАИ

С 1 января 2022 года вступает в силу закон о «приземлении» для крупных IT-компании, который позволит гражданам полноценно защищать свои права и общаться с иностранными площадками. Соответствующая информация размещена на сайте Государственной думы РФ.

Такая мера обеспечит государство возможностью выступать в защиту интересов жителей РФ и применять превентивные меры, снижающие вероятность нарушения платформой их прав и свобод. В частности, закон обязывает крупные интернет-компании учредить юридическое лицо на территории РФ, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

Тем не менее YouTube и материнская компания Google и дальше демонстративно игнорируют закон РФ. Такого поведения продолжают придерживаться и некоторые другие ИТ-гиганты, в связи с чем было принято решение добавить еще одну меру воздействия — оборотные штрафы за отказ от «приземления».