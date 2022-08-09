Purina приостановила производство и продажу в России некоторых кормов для животных
Компания Purina остановила производство и продажу части кормов для кошек и собак из-за логистических трудностей, сообщает ТАСС.
«Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog», — сказал собеседник агентства.
При этом корма марок Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan продолжат продаваться в России.
Компания Purina входит в Nestle. 11 марта компания сообщила, что приостановила с Россией торговые операции, касающиеся ряда товаров, отнесённых к категории неосновных, в связи с событиями на Украине. Режим приостановки коснулся, в частности, товаров системы Nespresso. До этого Nestle заявила о прекращении инвестиций на территории РФ и о приостановке рекламной кампании.
В конце 2021 года Россельхознадзор ввёл ограничение на поставки зоотоваров из ряда стран. Под запретом до сих пор остаются марки 1st Choice, NOW, Hill's, Grandorf, One&Only и многие другие.
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