На базе форума «Истоки» планируется сделать круглогодичные детский и молодёжный центры

18:40, 09 августа 2022, ПАИ

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон посетили историко-культурный форум «Истоки» в Печорах. Позже Сергей Кириенко заявил о создании по поручению президента РФ на базе форума круглогодичного детского центра и круглогодичного молодежного центра.

«У нас есть соответствующее поручение президента и уже выделяются средства на то, чтобы началась проектная работа. На то, чтобы здесь сделать не только летний форум, но и сделать круглогодичный детский центр и круглогодичный молодежный центр.

Для того, чтобы эта работа шла не только в летние месяцы, но и шла круглогодично. И, конечно, мы исходим из того, что задача этого форума не только вовлечение участников, которые сюда приехали, и не только тиражирование этого на территории Псковской области. Здесь нарабатываются и проекты, и принципы подхода, и образовательные программы, которые будут тиражироваться на все молодежные форумы и на все образовательные организации в нашей стране. Очень талантливые, очень яркие, очень светлые и позитивные ребята. И я абсолютно уверен, что те проекты, которыми они горят, они выбрали своим призванием важное направление деятельности: изучение и сохранение истории, передачу ее следующему поколению. Поговорив с ними, абсолютно уверен, что у них все обязательно получится», – сказал Сергей Кириенко журналистам.