Сергей Кириенко посетил историко-культурный форум «Истоки» в Печорах

13:59, 09 августа 2022, ПАИ

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон посетили историко-культурный форум «Истоки» в Печорах, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Они побывали в ремесленной мастерской, где проходит мастер-класс по иконописи. Его участникам показывают и объясняют сам процесс создания икон. Также гости форума осмотрели инфраструктуру — семинарию, арт-объект «Истоки», спортивный комплекс и образовательные площадки.

Международная летняя историческая школа для молодых исследователей и педагогов «Военная история Северо-Запада России» пройдёт в Печорах и Самолве с 8 по 13 августа. Тематическая смена организована в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки», работа которого по поручению президента РФ Владимира Путина стартовала 1 августа и продолжится до 8 октября. Инициаторами создания молодёжного лагеря являются губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).