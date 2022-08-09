От взрывов в Крыму пострадали семь человек

20:26, 09 августа 2022, ПАИ

Основная причина взрывов в Новофедоровке – нарушение требований пожарной безопасности, пишет идание «Газета.ру» со ссылкой на источник в Минобороны.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели одного человека в результате взрывов. Общее число пострадавших возросло до семи, в их числе – двое детей, у всех осколочные ранения, рассказали в Минздраве региона.

Пожар на месте ЧП на аэродроме в Крыму, где произошел взрыв, локализован, сообщил Сергей Аксенов. По его словам, ситуация находится под контролем.

Туроператоры не фиксируют аннуляций путевок в Крым в связи с происходящими там событиями, заявили в ассоциации туроператоров России.