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Происшествия

От взрывов в Крыму пострадали семь человек

Причина взрывов в Крыму несоблюдение пожарной безопасности. Фото: Telegram

Основная причина взрывов в Новофедоровке – нарушение требований пожарной безопасности, пишет идание «Газета.ру» со ссылкой на источник в Минобороны.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели одного человека в результате взрывов. Общее число пострадавших возросло до семи, в их числе – двое детей, у всех осколочные ранения, рассказали в Минздраве региона. 

Пожар на месте ЧП на аэродроме в Крыму, где произошел взрыв, локализован, сообщил Сергей Аксенов. По его словам, ситуация находится под контролем.

Туроператоры не фиксируют аннуляций путевок в Крым в связи с происходящими там событиями, заявили в ассоциации туроператоров России.

 

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