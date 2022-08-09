Туристический форум «Путешествуй» в Москве посетили более 50 тыс человек

20:56, 09 августа 2022, ПАИ

В рамках российского туристического форума «Путешествуй», который проходил в Москве на ВДНХ Комитет по туризму Псковской области презентовал туристский потенциал Псковской области, возможности для автопутешествий и национальные туристские маршруты «С грохотом по фермам» или «Глаза страшатся, а руки делают» и «Александр Невский – имя России». Об этом ПАИ сообщили в региональном ведомстве.

За четыре дня форума прошло более 100 мероприятий, посвященных развитию туризма в России: деловые сессии с участием представителей власти и туристического бизнеса, презентация национальных туристических маршрутов, отраслевая выставка, знакомящая гостей с потенциалом регионов, а также мастер-классы, дегустации, культурные события. За все время Форум посетили более 50 000 человек.