Туристический форум «Путешествуй» в Москве посетили более 50 тыс человек
В рамках российского туристического форума «Путешествуй», который проходил в Москве на ВДНХ Комитет по туризму Псковской области презентовал туристский потенциал Псковской области, возможности для автопутешествий и национальные туристские маршруты «С грохотом по фермам» или «Глаза страшатся, а руки делают» и «Александр Невский – имя России». Об этом ПАИ сообщили в региональном ведомстве.
За четыре дня форума прошло более 100 мероприятий, посвященных развитию туризма в России: деловые сессии с участием представителей власти и туристического бизнеса, презентация национальных туристических маршрутов, отраслевая выставка, знакомящая гостей с потенциалом регионов, а также мастер-классы, дегустации, культурные события. За все время Форум посетили более 50 000 человек.
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