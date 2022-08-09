В России не будут собирать биометрические данные граждан без их согласия

21:27, 09 августа 2022, ПАИ

Сбор биометрических данных граждан РФ в единую биометрическую систему (ЕБС) не предполагается без их согласия. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении Минцифры, опубликованном в Telegram-канале министерства, пишет ТАСС.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минцифры предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в ЕБС из различных источников.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа министерства не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных. Проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную ЕБС», – сказано в сообщении.

Ключевыми положениями проекта приказа, помимо согласия граждан, также являются невозможность сбора биометрии с камер наблюдения и из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия, а также то, что обязательная загрузка биометрии из коммерческих систем в ЕБС предусмотрена законом.

«При этом импортироваться в ЕБС могут только те биометрические данные, которые собраны в соответствии с федеральными законами, то есть с согласия гражданина. Гражданин, данные которого передаются в ЕБС, должен быть уведомлен об этом собственником коммерческой системы с обязательным информированием о порядке требования о прекращении хранения данных в ЕБС и их уничтожении», – поясняется в сообщении.

Вместе с тем гражданин будет проинформирован о передаче его данных в ЕБС в личном кабинете на портале госуслуг, где он сможет подать заявление об удалении своих биометрических данных из ЕБС, а проект приказа направлен на уточнение соответствующих процедур. «Минцифры будет тщательно следить за тем, чтобы при переносе данных из коммерческих систем в ЕБС граждане обязательно получали уведомления, могли по своему желанию направить требование о прекращении хранения данных в ЕБС и об удалении соответствующих данных», – подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в случае, если биометрические данные гражданина содержатся в нескольких коммерческих системах, при импорте в ЕБС будут храниться только самые актуальные данные, отвечающие необходимым стандартам качества. «Все остальные передаваемые данные будут удаляться», – заключили в Минцифры.