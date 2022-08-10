С проектом «Без срока давности» познакомили участников псковского форума «Истоки»

09:48, 10 августа 2022, ПАИ

Лекцию директора института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета Людмилы Алиевой прослушали участники международной летней исторической школы для молодых исследователей и педагогов «Военная история Северо-Запада России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

Образовательную лекцию посвятили вопросам разработки и внедрения образовательного модуля гражданско-патриотического воспитания молодёжи в образовательные программы высшего образования.

Спикер рассказала про проект «Без срока давности», основная цель которого — увековечивание памяти о жертвах среди мирного населения на оккупированных территориях СССР.

Псковский государственный университет вошёл в проект с ноября 2019 года. В основу образовательного модуля легло поручение президента РФ Владимира Путина.

«Этот модуль не о войне, он о геноциде мирного населения на территории нашей страны, — подчеркнула Людмила Алиева. — В команду разработки модуля вошли сотрудники, преподаватели ПсковГУ, а также коллеги, которые специализируются на изучении Великой Отечественной войны. Разработано несколько сценариев внедрения образовательного модуля в вузы».

Напомним, что вчера в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки» в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря торжественно открылась «Школа исследователей».

Добавим, организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви.