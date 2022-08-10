Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

С проектом «Без срока давности» познакомили участников псковского форума «Истоки»

Лекцию директора института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета Людмилы Алиевой прослушали участники международной летней исторической школы для молодых исследователей и педагогов «Военная история Северо-Запада России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

Образовательную лекцию посвятили вопросам разработки и внедрения образовательного модуля гражданско-патриотического воспитания молодёжи в образовательные программы высшего образования.

Спикер рассказала про проект «Без срока давности», основная цель которого — увековечивание памяти о жертвах среди мирного населения на оккупированных территориях СССР.

Псковский государственный университет вошёл в проект с ноября 2019 года. В основу образовательного модуля легло поручение президента РФ Владимира Путина.

«Этот модуль не о войне, он о геноциде мирного населения на территории нашей страны, — подчеркнула Людмила Алиева. — В команду разработки модуля вошли сотрудники, преподаватели ПсковГУ, а также коллеги, которые специализируются на изучении Великой Отечественной войны. Разработано несколько сценариев внедрения образовательного модуля в вузы».

Напомним, что вчера в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки» в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря торжественно открылась «Школа исследователей».

Добавим, организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 августа 2022

Стивен Сигал планирует снять документальный фильм о Донбассе
10 августа 2022

С проектом «Без срока давности» познакомили участников псковского форума «Истоки»
10 августа 2022

До +26 градусов прогнозируют в Псковской области 10 августа

10 августа 2022

Экономист объяснил причины падения цен на автомобили в России
10 августа 2022

Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 10 августа
10 августа 2022

Самоочищающуюся дорогу создали в России
10 августа 2022

Псковский астроном-любитель запечатлел Млечный Путь в Малах
10 августа 2022

Народные приметы на 10 августа: что нельзя делать в день Прохора и Пармена

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...