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Общество

Судимому псковичу грозит новый срок за кражу велосипеда

Кражу велосипеда из подъезда многоэтажного дома на улице Ижорского Батальона раскрыла полиция в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

9 августа в полицию с заявлением о краже обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что из подъезда неизвестный украл её велосипед «Актико». 

Вором оказался 32-летний пскович, ранее судимый за кражу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, установлена причастность фигуранта уголовного дела к другим аналогичным преступлениям. Ранее добычей подозреваемого стал велосипед «Лайф» из подъезда дома на улице Юбилейной, а также двухколёсный транспорт  Sibvelz Sport. О кражах имущества в полицию заявляли местные жительницы 31 и 37 лет.

Расследование уголовных дел продолжается, отметили в ведомстве.

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