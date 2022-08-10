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Общество

Более 200 тысяч рублей выплатят псковичам за нарушение прав потребителей

По решению суда псковичам вернули 219 тысяч рублей за нарушения прав потребителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В первом полугодии 2022 года в управление поступило 1 897 обращений по вопросам защиты прав потребителей. По итогам рассмотрения десяти из них было принято решение о подаче исковых заявлений в защиту нарушенных прав граждан в рамках статьи 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» и Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Пять заявлений было рассмотрено в судебном порядке. Все требования удовлетворены, в пользу потребителей присуждено 219 000 рублей, 19 тысяч из них выплатили как компенсацию морального вреда.

Указанные заключения в первом полугодии 2022 года были даны по 41 гражданскому делу. Из них на конец полугодия суды рассмотрели 29 дел, по которым вынесены решения об удовлетворении исковых требований потребителей. Всего в пользу потребителей по указанным делам присуждено 4 533 000 рублей.

За шесть месяцев 2022 года специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области провели 51 проверку в сфере защиты прав потребителей.

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