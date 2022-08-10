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Культура

Николай Хондзинский: Теплая европейская атмосфера ожидается на концерте «Золото Вены»

Слушателей концерта «Золото Вены», который состоится в Пскове 12 августа в пятый раз, ждет теплая европейская атмосфера. Об этом заявил художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 августа.

По словам дирижера, концерт традиционно пройдет на террасе отеля «Покровский». Псковичи смогут услышать музыку старой Вены времен перед Первой мировой войной.  

«Та музыка, которая создавала атмосферу в этом уникальном городе, который всегда был Меккой для музыкантов», - отметил Николай Хондзинский.

Директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок подчеркнул, что билетов на концерт уже практически не осталось, но еще можно успеть их приобрести.

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