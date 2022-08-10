Николай Хондзинский покидает Псковскую область

12:20, 10 августа 2022, ПАИ

Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский покидает Псковскую областную филармонию. Об этом заявил директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 августа.

«Я бы не сказал, что это увольнение или уход. Я бы сказал, что это переформатирование наших трудовых отношения, нашего сотрудничества. Как вы понимаете, названные нами мероприятия будут проходит под руководством Николая Хондизнского, но уже как приглашенного дирижёра», - сказал Сергей Жаворонок.

По его словам, процедура увольнения уже произошла. Сергей Жаворонок заметил, что с Николаем Хондзинским была достигнута обоюдная договоренность насчет планов на следующий сезон.

«Важно, что Николай Хондзинский после ухода остается другом филармонии. Но, к сожалению, на текущий момент времени такой формат больше подходит. Николай Хондзинский востребованный дирижер и, наверное, его достижения выходят за рамки Псковской области. На сегодняшний момент это единственный способ, чтобы мы остались в каком-том выигрыше», - отметил Сергей Жаворонок.

Он также добавил, что есть ряд кандидатов на пост главного дирижера, но имена пока называть рано. «Это тема августовская, мы отдельно придем и познакомим с новым главным дирижером», - заявил Сергей Жаворонок.

Николай Хондзинский пояснил, что хочет больше времени проводить с московскими коллегами. «Рад, что здесь останется много хороших проектов. В любом случае здесь уже не будет так, как было. На сегодняшний день наши пути расходятся, и, я думаю, что это действительно хорошо», - сказал дирижер.

Николай Хондзинский стал главным дирижером Псковского симфонического оркестра в 2018 году. До этого Псковская областная филармония уже имел опыл активного сотрудничала с дирижёром. Под его руководством прошли концерты «Звук создан Богом», «Времена года», «Музыка в ночи». Дирижер также выступил одним из организаторов фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

В декабре 2021 года главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский опубликовал прощальный пост в своём аккаунте в соцсети. В тексте к видео с заснеженным Псковом он задался вопросом, будет ли скучать по городу. Спустя месяц, в январе 2022 году, о своём уходе с поста заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.