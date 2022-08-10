На фестивалях «Музыка на воде» и «Золото Вены» ожидается около трёх тысяч зрителей

12:34, 10 августа 2022, ПАИ

Порядка трёх тысяч зрителей ожидают организаторы на музыкальных фестивалях «Музыка на воде» и «Золото Вены», которые пройдут 12 и 19 августа. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок.

Он также отметил, что с разницей в неделю проводят два похожих мероприятия, но, по его словам, каждое из них уникально. «Золото Вены» — это камерная атмосферная история, а «Музыка на воде» — это семейное мероприятие», — пояснил Сергей Жаворонок.

Он порекомендовал псковичам брать с собой тёплые вещи и раскладные стулья. Пуфов для размещения гостей будет всего 300. Также организаторы смогут раздать зрителям определённое количество дождевиков.