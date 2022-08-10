В 2023 году завершится строительство моста через реку Кудку в Опочецком районе

13:16, 10 августа 2022, ПАИ

Движение автотранспорта по новому мосту через реку Кудку в Опочецком районе планируют открыть 31 августа 2023 года. К сентябрю этого года будет возведён временный мост, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

10 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Опочецкий район. Прежде всего глава региона осмотрел мост через реку Кудку на автодороге Новоржев – Опочка.

Мост был признан аварийным, в связи с чем его закрыли для движения транспорта. Сейчас на объекте ведутся работы по созданию объездной дороги и возведению временного моста.