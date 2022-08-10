Более четырёх тысяч заявлений подано на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму

13:51, 10 августа 2022, ПАИ

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4 118 человек зарегистрировались для участия в электронном голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.

О ситуации с подготовкой к дистанционному электронному голосованию на выборах депутатов Псковской городской Думы седьмого созыва председатель облизбиркома Игорь Сопов рассказал на заседании ЦИК России.

Напомним, на сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать онлайн, без посещения избирательного участка. Для этого необходимо до 5 сентября подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Принять участие в ДЭГ могут граждане, имеющие активное избирательное право в указанных регионах и подтверждённую учётную запись на «Госуслугах», данные которой сопоставлены с регистром избирателей ЦИК России. Проголосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство.

Приём заявлений в Псковской области продлится до 24:00 5 сентября 2022 года.