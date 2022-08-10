Губернатор взял на контроль ситуацию с массовой гибелью рыбы в Опочецком районе

14:13, 10 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на контроль ситуацию с массовой гибелью рыбы в реке Иссе в Опочецком районе. Возбуждено уголовное дело, к расследованию которого подключена природоохранная прокуратура региона, передает корреспондент ПАИ.

Как сказал губернатор во время встречи с активом муниципалитета, ущерб оценивается в 17 миллионов рублей. Штраф виновному в этом предприятию составит порядка 100 тысяч рублей. Напомним, что 15 июля 2022 года жители Варыгинской волости забили тревогу по факту массовой гибели рыбы в Иссе.

Также сегодня во время рабочего визита в район Михаил Ведерников обсудил возможность ремонта кровли здания учебных мастерских Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, он пообщел помочь в разработке проекта и предусмотреть средства для его реализации в областном бюджете.

Кроме того, на встрече с активом района, в ходе которой были рассмотрены вопросы, касающиеся планов развития муниципалитета на ближайшее время, была дана положительная оценка работе ТОС. Помимо этого, рассмотрели вопрос о дальнейшем развитии спорта в районе, речь шла и судьбе территории бывшей воинской части, на которой планируется осуществить комплексную застройку.

В завершение встречи Михаил Ведерников обратил внимание на то, что депутатский корпус должен и в дальнейшем продолжать активное общение с жителями, сформировать хорошую команду, которая будет работать в интересах граждан Опочецкого района.