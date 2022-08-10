40 млн рублей выделили на капремонт школы-интерната в Красногородском районе

14:24, 10 августа 2022, ПАИ

40 миллионов рублей выделили на капитальный ремонт школы-интерната для детей-сирот «Агрошкола» в Красногородском районе, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

С момента введения здания в эксплуатацию капремонт в здании не проводился. В этом году планируется обновление кровли, полов, потолков, системы канализации, также будут выполнены внутренние малярно-штукатурные работы. По контракту ремонт должны завершены к 1 сентября.

«На сегодняшний день на объекте - 24 человека, на следующей неделе будут работать 45 человек», - рассказал губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову подрядчик во время его рабочего визита в район 10 августа.