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Культура

О традиции празднования вечёрки накануне Спасов рассказал псковский музей

О традиции празднования вечёрки накануне трех Спасов на Руси рассказала ведущий методист Псковского музея-заповедника Анна Егорова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Завершается лето, и скоро будет пост. Такие вечерние гуляния проводились на Руси. Мы ориентировались на народный календарь для того, чтобы напомнить псковичам, как люди в эти дни приходили в церковь, освящали новый урожай. Это напоминание о том, что происходило в народном календаре, в народной традиции Руси много лет назад. Это обращение к нашим корням», - прокомментировала Анна Егорова.

Напомним, что ставшая традиционной вечёрка накануне трёх Спасов состоится во Дворе Постникова 12 августа. В этом году псковичей ждёт масштабная интерактивная и многогранная программа празднования, с которой ознакомиться можно здесь.

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