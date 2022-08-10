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Денис Жгунов: Конкурсы грантов доказывают, что Россия – страна возможностей

Фото: правительство Псковской области

Такие конкурсы, как конкурс грантов Росмолодежи, очень важны - школьники таким образом развиваются, сказал автор проекта «Культурная дорога», выпускник многопрофильного правового лицея №8 Денис Жгунов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Это доказывает, что наша страна — страна возможностей. У каждого есть возможность победить, выиграть и самое главное - реализовать свой проект», - считает Денис Жгунов.

По его словам, он подаст заявку с новым проектом «Твой век» на два конкурса грантов: Росмолодежи и «Мы вместе».

Он также отметил, что невероятно, когда школьники с 14 лет могут подавать свои проекты на гранты, выигрывать и позже реализовывать задуманное.

«Я хочу пожелать всем участникам конкурса грантов от Росмолодежи успеха и, если даже что-то не получается, не расстраиваться. Как сказал Уинстон Черчилль: «Успех — это когда с энтузиазмом шагаешь от неудачи к неудаче», - сказал Денис Жгунов.

Напомним, Росмолодежь открыла прием заявок на второй сезон конкурса грантов. Заявки принимаются до 22 августа.

У молодых жителей России есть возможность получить 1 млн рублей на свой социально значимый проект. В конкурсе 15 номинаций, которые охватывают темы от экологии до популяризации ЗОЖ или развития туристической привлекательности региона. Список номинаций — здесь.

В первом сезоне грантового конкурса Росмолодежи заявки на гранты подали 14 013 человек. 1063 участника получили 867 931 000 рублей.

Государство поддерживает талантливых и активных россиян и их инициативы. Спектр номинаций говорит о векторах развития страны – Россия поддерживает экологическое просвещение, людей с ОВЗ, развитие культуры и образования, сохранение исторической памяти и т. д.

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