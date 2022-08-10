Выставка «Волшебных снов очарованье» пройдет в Пскове

16:50, 10 августа 2022, ПАИ

На выставке «Волшебных снов очарованье» будут представлены фарфоровые изделия из собраний Новгородского и Псковского музеев-заповедников. Они изготовлены Мариной Андреевой, и сейчас находятся во Дворе Постникова, сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Новгородский мастер Марина Андреева в своих изделиях обращается к темам поэзии, театра и сказки.

Её творчество узнаваемо неповторимой манерой кистевого письма, богатой палитрой, сложной ритмической канвой, откровенной театральностью и свободой, добавили в пресс-службе.

Выставка будет находится во Дворе Постникова (ул. Олега Кошевого, 2) до 23 октября.

Время работы: среда – понедельник, 11:00–18:00; касса работает до 17:30.