Для свободного передвижения инвалидов в Пскове на некоторых улицах понизят уровень бортового камня

18:57, 10 августа 2022, ПАИ

Создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения является одной из важных задач Пскова, считает глава администрации города Борис Елкин. Об этом он написал в Telegram-канале.



"Для этого (создания бебарьерной среды - ПАИ) необходимо провести работы по понижению бортового камня на городских улицах. Обычно такие работы проводятся при ремонте улично-дорожной сети, но есть необходимость делать это сейчас, не дожидаясь ремонта улиц. Первостепенно считаю начать работы на участках улиц Рокоссовского, Байкова, Карла Маркса, Некрасова, Розы Люксембург, Школьной, Кошевого и Первомайской", - уточнил Борис Елкин.