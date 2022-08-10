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Для свободного передвижения инвалидов в Пскове на некоторых улицах понизят уровень бортового камня

В Пскове на некоторых улицах понизят уровень бортового камня для свободного передвижения инвалидов-колясочников. Фото Telegram

Создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения является одной из важных задач Пскова, считает глава администрации города Борис Елкин. Об этом он написал в Telegram-канале. 
 
"Для этого (создания бебарьерной среды - ПАИ) необходимо провести работы по понижению бортового камня на городских улицах. Обычно такие работы проводятся при ремонте улично-дорожной сети, но есть необходимость делать это сейчас, не дожидаясь ремонта улиц.  Первостепенно считаю начать работы на участках улиц Рокоссовского, Байкова, Карла Маркса, Некрасова, Розы Люксембург, Школьной, Кошевого и Первомайской", - уточнил Борис Елкин.

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