Для свободного передвижения инвалидов в Пскове на некоторых улицах понизят уровень бортового камня
Создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения является одной из важных задач Пскова, считает глава администрации города Борис Елкин. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Для этого (создания бебарьерной среды - ПАИ) необходимо провести работы по понижению бортового камня на городских улицах. Обычно такие работы проводятся при ремонте улично-дорожной сети, но есть необходимость делать это сейчас, не дожидаясь ремонта улиц. Первостепенно считаю начать работы на участках улиц Рокоссовского, Байкова, Карла Маркса, Некрасова, Розы Люксембург, Школьной, Кошевого и Первомайской", - уточнил Борис Елкин.
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Для свободного передвижения инвалидов в Пскове на некоторых улицах понизят уровень бортового камня
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