Калинов день: приметы и поверья

07:45, 11 августа 2022, ПАИ

Первоначальное название праздника Калинов день связано с именем одного из святых мучеников – Каллиника Киликийского, жившего в III-IV веках, сообщает calend.ru.

Его проповедь о Христе в городе Анкире вызвала гнев язычников. Каллиника схватили и представили на суд игемону Сакердону. Тот приговорил святого к страшному наказанию: его обули в железные сапоги с гвоздями, торчащими внутрь, и так отвели к месту казни, где сожгли заживо.

Поскольку имя проповедника очень похоже на название хорошо известной на Руси ягоды, которая к тому же поспевает к этому времени, Калинник стал еще и праздником калины. Это растение русские люди считали символом чистой и непорочной красоты, а горький вкус ягод символизировал горькую судьбу девушки, отданной замуж без любви.

Приметы: