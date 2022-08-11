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Калинов день: приметы и поверья

Фото: PxHere

Первоначальное название праздника Калинов день связано с именем одного из святых мучеников – Каллиника Киликийского, жившего в III-IV веках, сообщает calend.ru.

Его проповедь о Христе в городе Анкире вызвала гнев язычников. Каллиника схватили и представили на суд игемону Сакердону. Тот приговорил святого к страшному наказанию: его обули в железные сапоги с гвоздями, торчащими внутрь, и так отвели к месту казни, где сожгли заживо. 

Поскольку имя проповедника очень похоже на название хорошо известной на Руси ягоды, которая к тому же поспевает к этому времени, Калинник стал еще и праздником калины. Это растение русские люди считали символом чистой и непорочной красоты, а горький вкус ягод символизировал горькую судьбу девушки, отданной замуж без любви.

Приметы:

  • В этот день не стоит предаваться унынию, грустить, а также вспоминать обиды или плохие события из жизни. Иначе дальше с вами могут начать происходить неприятности;

  • Собирающимся в путешествие или командировку, стоит по возможности отложить поездку. На Руси верили, что отправляющиеся в дальний путь в этот день, рискуют пропустить какие-то важные события в своей жизни;

  • Решение любых вопросов, связанных с финансами, в этот день стоит отложить на послеобедененное время, чтобы не привлечь проблемы с деньгами.

  • Не рекомендуется 11 августа вносить какие-то перемены в свою жизнь – будь то смена работы, места жительства, а также начало нового проекта. Задуманное не сложится так, как хотелось бы.

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