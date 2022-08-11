Предстоящие выборы обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая ходу избирательной кампании 2022 года в Псковской области, проходит в медиацентре Псковского агентства информации.
Об итогах регистрации кандидатов в органы местного самоуправления, о дистанционном электронном голосовании: как проходит подача заявлений, сколько избирателей уже воспользовались данной возможностью, а также о том, как будет организована работа информационного центра избирательной комиссии Псковской области 9, 10, 11 сентября, расскажет председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
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