Предстоящие выборы обсуждают в медиацентре ПАИ

10:57, 11 августа 2022, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая ходу избирательной кампании 2022 года в Псковской области, проходит в медиацентре Псковского агентства информации.

Об итогах регистрации кандидатов в органы местного самоуправления, о дистанционном электронном голосовании: как проходит подача заявлений, сколько избирателей уже воспользовались данной возможностью, а также о том, как будет организована работа информационного центра избирательной комиссии Псковской области 9, 10, 11 сентября, расскажет председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.