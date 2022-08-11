Михаил Ведерников побывал с рабочим визитом в Пыталовском районе

11:13, 11 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал с рабочим визитом в Пыталовском районе. Первым делом он осмотрел зерносушильный комплекс ООО «Тригорское» в поселке Белорусский. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Руководитель Пыталовского филиала Евгения Лихачева рассказала о комплексе и работе самого предприятия. Она отметила, что сейчас идет активная работа по уборке зерновых.

Зерносушильный комплекс марки «Амкодор» введен в эксплуатацию на территории Пыталовского района в 2015 году. Мощность сушки зерна по 120 тонн в час, хранения - на 53 тыс. тонн.

ООО «Тригорское» ведет хозяйственную деятельность с октября 2013 года. Предприятие зарегистрировано в Пушкиногорском районе, земли находятся на территории Пушкиногорского, Пыталовского, Палкинского, Островского, Красногородского и Себежского района. Основной вид деятельности – выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур, семян маслиничных культур. В собственности имеются земельные участки общей площадью 28 240 га, 6 860,5 га – в аренде. Посевные площади ежегодно увеличиваются: В 2017 году было задействовано 7 645 га, в 2022 году - уже 18 139 га. Средняя урожайность озимой пшеницы составляет 60 ц/га. В настоящее время намолочено зерновых и зернобобовых культур 5,5 тыс. тонн.

Второй точкой осмотра в рамках рабочего выезда губернатора стал детский парк в центре Пыталова, благоустроенный в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Глава района Вера Кондратьева рассказала, что было запланировано благоустройство одной общественной территории на сумму 2,75 млн рублей в рамках двух контрактов по итогам голосования.

Выполнены разработка грунта, устройство песчаного и щебеночного основания, установка резиновых бортовых камней, устройство площадки из резиновой плитки, установка детского игрового оборудования. Цена первого контракта составила 1,98 млн рублей, работы выполнил ИП Павлов А. В. (Великий Новгород).

В рамках второго контракта установили детское игровое оборудование, скамейки и урны. Цена контракта составила 0,77 млн рублей. Работы выполнил ИП Савин А. Ю. (Псков). Оба подрядчика нарушили срок исполнения контрактов на 24 и 9 дней соответственно. Заказчик проводит претензионную работу.

После этого Михаил Ведерников посмотрел благоустроенные по той же программе и по программе приграничного сотрудничества площадки около районного Дома культуры, прошёлся по отремонтированной центральной дороге. В завершение он провел встречу с активом района.

Председатели ТОСов, главы волостей в первую очередь поблагодарили губернатора за возможность улучшения качества жизни на селе. Речь шла об организации ТОСов и участии в инициативных проектах. Также прозвучали вопросы по строительству модульной бани, газификации сельхозпредприятия, ремонту аварийного моста через реку Кухву в деревне Савинцы, строительству Линовской средней школы, обустройству дота на границе с Островским районом. Кроме того, на заседании Михаил Ведерников заявил, что в ноябре в Пыталовском районе появится модульная баня.