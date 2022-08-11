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Общество

Федеральные эксперты оценивают состояние церкви в Мелетово

Эксперты департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта работают на памятнике «Церковь Успения Богородицы» в Мелетово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Специалисты оценивают состояние памятника, качество проделанных работ и необходимость проведения новых.

Работу по привлечению дополнительного финансирования ведёт АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» совместно с Министерством культуры. С прошлым подрядчиком, ООО «Анфилада», расторгли договор в связи с несоблюдением сроков выполнения работ и выявленными недостатками их качества. Все недочёты подрядчик обязан устранить.

Церковь Успения Богородицы в Мелётово была построена в 1462 году, в 1465 году её расписали фресками по заказу псковских посадников.

Более двух лет в Мелётово проводятся реставрационные работы, заказчиком которых выступает Министерство культуры РФ. Уже укрепили конструкцию храма, провели противоаварийные работы в притворе и южном приделе, отреставрировали главы, кровлю, привели в порядок фасады. По периметру храма произведены вычинки и инъекции каменной кладки стен, фундаментов и контактной зоны «фундаменты – грунты».

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