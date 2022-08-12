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Культура

Специалисты работают над картой зон охраны объектов культурного наследия Пскова

В Пскове специалисты работают над картой зон охраны объектов культурного наследия федерального значения. На схеме будут обозначены границы проектирования территорий, внутри которых будут прописаны разные режимы и требования градостроительного регламента, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

10 августа в комитете по культуре Псковской области прошло организационное совещание по ряду вопросов, касающихся благоустройства города и его охранных зон. Его провели в связи с тем, что Псковской области посчастливилось выиграть 130 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство центра города.

Карту представила разработчик проекта зон охраны, эксперт Министерства культуры РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы Надежда Волова. Она отметила, что на данный момент карту разделили на 13 зон, в каждой из которых, в зависимости от размещённых там объектов, будут действовать свои правила. 

По её словам, часть территорий, на которых находятся особо ценные памятники, будет утверждать Министерство культуры и Министерство юстиции. «Мы утверждаем зоны под цифрой 12 и под цифрой 13, где нет объектов ЮНЕСКО и других особенно ценных», — пояснила она.

Подробнее читайте в материале корреспондента ПАИ.

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