Зоны повышенного внимания: в Пскове разрабатывают карту охранных территорий

16:07, 12 августа 2022, ПАИ

В Пскове специалисты работают над картой зон охраны объектов культурного наследия федерального значения. На схеме будут обозначены границы территорий, внутри которых будут действовать особые требования градостроительного регламента. Причем эти требования будут разными для каждого участка.

Данный проект важен не только для сохранности культурных памятников и ландшафта, но и для развития города. По мнению разработчиков, регламент упростит жизнь предпринимателям, которые хотят работать в историческом центре Пскова.

10 августа в комитете по культуре Псковской области прошло организационное совещание по ряду вопросов, касающихся благоустройства города и его охранных зон. Причиной проведения стало то, что Псков получит 130 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство центра города. Псковская земля всегда славилась своим богатым культурно-историческим наследием, особенно в центре города, поэтому в рамках данного проекта городская администрация будет тесно сотрудничать с комитетом по ОКН и другими специалистами.

«Рецепт» хорошего города

В рассмотрении проекта участвуют специалисты тех сфер, в зону интересов которых входит проект «Сердце Пскова». На встрече присутствовали представители комитета по охране объектов культурного наследия, администрации города, научно-производственного центра, АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» и аттестованный специалист Министерства культуры. Такой тщательный подход к проектам – «рецепт» хорошего города, он поможет старинному Пскову стать более современным для людей и при этом избежать разного рода архитектурной безвкусицы и спорных стилистических решений.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик обратил внимание на то, что над проектом трудится постоянная рабочая группа. На данный момент проект находится на стадии обсуждения и в него ещё могут быть внесены изменения, пояснил он.

Он подчеркнул, что когда специалисты придут к некому единому знаменателю, общественности обязательно расскажут о проекте подробнее.

Поиски компромиссов

В начале встречи исполняющая обязанности главы администрации города Ирина Иванова отметила, что Псков – это город-музей под открытым небом, однако его можно сделать более комфортным, понятным и интересным.

«В границы нашего проекта «Сердце Пскова» входят охранные зоны объектов ЮНЕСКО и культурного наследия. Поэтому мы хотели бы со всеми заинтересованными сторонами обсудить планы по реализации проекта», — объяснила она.

Псковский архитектор Сергей Станкевич предложил работать «в полях», отметив, что размещением объектов нужно заниматься не из кабинета, а непосредственно выезжая на места. То, что фотозона хорошо смотрится в каком-то месте на карте, не означает, что она будет также хорошо выглядеть в реальности, считает он.

«По всем стационарным объектам мы планируем пройтись, откоррелировать это всё, согласовать и внести в код города», — отметил он.

По мнению митрополита Псковского и Порховского Тихона, именно псковские храмы, в которые псковичи сотни лет ходили говорить с Богом, теперь «будут кормить псковичей, поколение за поколением». По его словам, в Псковской области пока нет, к примеру, развитой промышленности, которая могла бы стать весомым источником поступлений в местные бюджеты. А потому именно на туристическую отрасль сейчас делаются большие ставки.

Руководитель АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко отметил, что возглавляемая им организация, со своей стороны, займется благоустройством церкви Николая Чудотворца со Усохи и прилегающего к нему участка, церкви Одигитрии (Введения) на Печерском подворье и бывшего здания ПсковГУ на Советской, 21.

Разрешить нельзя запретить

После обсуждения реставрационных работ на культурных объектах участники встречи перешли к правилам размещения и стилизации нестационарных объектов. Началось с обсуждения «границ дозволенного» для предпринимателей. Сошлись на том, что нельзя продумывать за бизнесменов внешний облик объектов и загонять их в слишком строгие рамки, нужно либо представлять бизнесменам варианты дизайна на выбор, либо регламентировать основные переменные: размер, материалы, цвет и т. п.

Директор Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Алексей Калиненко отметил, что то, что хорошо смотрится, например, около Кремля (деревянные домики с товарами для туристов), будет совсем иначе смотреться на улице Пушкина по соседству со сталинской застройкой.

Ирина Иванова добавила, что можно бесконечно бороться за красоту города, но потом вся гармония может разбиться о яркую брендированную мебель некоторых предпринимателей, которую они размещают на улицах.

Такой разный Псков

Далее слово взял псковский архитектор Сергей Станкевич. Он отметил, что кроме основных туристических маршрутов, где размещены инфраструктурные объекты, необходимо разработать несколько морфотипов и типологий, чтобы для каждой зоны они были свои. «Город разноплановый. Нужно, чтобы у предпринимателей был выбор не только по стилистике. Плюс нужно изначально обозначить зоны, чтобы было понятно, что тут можно ставить кафе, тут - туалет, тут - ещё что-то. Чтобы это было системно и заранее согласовано», — подчеркнул он.

По мнению архитектора, зачастую представители бизнеса делают что-то не лучшим образом из-за того, что для них каждый день — это деньги. Сами проекты при этом часто реализуются в весьма сложных условиях, да еще и на фоне горящих сроков. «Нужно, чтобы предприниматели, с одной стороны, заходили быстро, а с другой – организованно и правильно», — сообщил специалист.

Сергей Станкевич отметил, что предприниматели не обладают полной информацией, куда развивается город, и обратил внимание на то, что им нужно понимать вектор развития Пскова, чтобы полностью раскрывать свой потенциал. «Они не знают, где у нас будут общественные пространства, что-то еще. Если ты понимаешь, что в следующем году где-то построят парк, ты можешь разместить свой объект в том месте. Мы должны все знания объединить и положить на одну полку», — считает он.

Зоны повышенного внимания

Разработчик проекта зон охраны, эксперт Министерства культуры РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы Надежда Волова развернула перед присутствующими карту Пскова. На схеме красовалось 13 цифр.

Эксперт Минкульта объяснила, что изначально предполагалось сделать одну зону, но потом приняли решение прислушаться к коллегам из Москвы и разбить территорию на несколько маленьких, чтобы впоследствии, в случае необходимости, можно было внести изменения в проект на основе научных исследований.

При этом специалисты надеются, что вносить изменения не придётся. Однако на самый крайний случай они озаботились зонированием пространства. Чтобы в случае экстренной необходимости не нужно было разрабатывать огромный новый проект, на который уйдет большое количество временных и материальных ресурсов.

«Вот, например, зона девять. Даже её мы в итоге разбили на зону 9а и 9б. Под Георгия Победоносца со Взвоза свою зону, под Покровскую церковь и Покровскую башню — другую», — отметила она.

По словам эксперта, часть территорий, на которых находятся особо ценные памятники, будет утверждать Министерство культуры и Министерство юстиции. «Мы утверждаем зоны под цифрой 12 и под цифрой 13, где нет объектов ЮНЕСКО и других особенно ценных», — заметила она.

В каждой зоне будут действовать различные правила. В одной строительство будет разрешено, в другой будет разрешено воссоздание существовавших ранее культурных объектов. Где-то будут разрешены объекты одного размера и цвета, где-то - другого, а где-то не будут разрешены вовсе. В одном месте они будут из одного материала, а где-то из другого. Где-то рекламные конструкции разрешены, где-то нет, отметила Надежда Волова.

А пока работа над данным проектом продолжается. В это время псковичам остаётся ждать и надеяться, что всё сложится наилучшим образом. И в нашем городе, дышащем историей, станет лучше всем. И туристам, и местным жителям, и предпринимателям, и, конечно, объектам культуры.