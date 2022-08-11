Названо имя нового главного дирижёра Губернаторского симфонического оркестра Псковской области

12:47, 11 августа 2022, ПАИ

Новым художественным руководителем и главным дирижёром Губернаторского симфонического оркестра Псковской области станет дирижер Михайловского театра (Санкт-Петербург) Алексей Репников. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

Алексей Репников родился 1 января 1973 года в посёлке Нор-Аджн Наирийского района Армянской ССР. Окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова (класс тромбона Б. Виноградова и В. Сумеркина). В 2009 году он прошёл стажировку по специальности «симфоническое дирижирование» (класс А. Полищука).

В последнее время работал музыкальным руководителем балета Михайловского театра (Санкт-Петербург), дирижёром Михайловского театра (Санкт-Петербург), приглашенным дирижёром Большого театра (Москва).

Напомним, что 10 августа в медиацентре ПАИ директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок сообщил, что художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский покидает Псковскую областную филармонию.