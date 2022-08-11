Соглашение о взаимодействии на выборах подпишет с партиями Общественная палата Псковской области

14:37, 11 августа 2022, ПАИ

18 августа Общественная палата Псковской области подпишет с изъявившими желание политическими партиями соглашение о взаимодействии на выборах, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области при Общественной палате региона.

Ранее сообщалось, что состав общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области частично обновился. В частности, в него вошёл заместитель директора медиахолдинга Псковской области «Медиацентр 60» Александр Машкарин.

В единый день голосования – 11 сентября 2022 года – в Псковской области пройдёт 30 избирательных кампаний. Псковичам предстоит избрать пять глав районов, депутатов Псковской и Великолукской городских дум, а также сотни муниципальных депутатов.

Напомним, на сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы онлайн, без посещения избирательного участка. Для этого необходимо заранее, до 5 сентября, подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Гражданину нужно иметь постоянную прописку в Пскове и подтверждённую учётную запись на портале госуслуг.