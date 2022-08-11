Около 90 детей с Украины получили места в псковских школах и детсадах

14:35, 11 августа 2022, ПАИ

В Псковской области около 90 детей беженцев с Украины получили места в образовательных учреждениях региона. Об этом заявил председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 11 августа.

По его словам, порядка 120 человек прибыли с Украины самостоятельно. Те родители, которые захотели устроить своих детей в образовательные учреждения региона, такую возможность получили.

«Была определённая группа, которая находилась в пунктах временного пребывания, там в основном были дошкольники. Было порядка 20 желающих получить место в образовательных организациях, и эти места они получили», – сказал Ермаков.