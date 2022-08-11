В Псковской области отработали использование беспилотников при тушении пожаров

17:33, 11 августа 2022, ПАИ

Комплексные тренировочные занятия с начальниками лесопожарных станций третьего типа провели в Псковской области. Специалисты отработали тактику и технику тушения лесных пожаров в составе подразделений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

В ходе тренировок также отрабатывалось использование беспилотных летательных аппаратов при обнаружении и тушении лесных пожаров.

Целью тренировочных мероприятий стала профессиональная подготовка личного состава и контроль за готовностью сил и средств к выполнению профильных задач. В ближайшее время аналогичные учения будут проведены и с остальным личным составом Противопожарного лесного центра Псковской области.