Останки пяти советских воинов обнаружили в Гдовском районе

17:08, 11 августа 2022, ПАИ

Останки пяти советских воинов обнаружили в районе бывшей деревни Остров (Гдовская волость), сообщил поисковый отряд «Неизвестный солдат» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Предположительно, солдаты были из 118-й стрелковой (Костромской) дивизии.

Поисковики предполагают, что эти бойцы погибли 16 июля 1941 года в ходе сражений за деревню Великие Луги, прикрывая фланг советских частей на дороге Слудка – Остров – Сельцы – Великие Луги.