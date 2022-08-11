Останки пяти советских воинов обнаружили в Гдовском районе
Останки пяти советских воинов обнаружили в районе бывшей деревни Остров (Гдовская волость), сообщил поисковый отряд «Неизвестный солдат» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Предположительно, солдаты были из 118-й стрелковой (Костромской) дивизии.
Поисковики предполагают, что эти бойцы погибли 16 июля 1941 года в ходе сражений за деревню Великие Луги, прикрывая фланг советских частей на дороге Слудка – Остров – Сельцы – Великие Луги.
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